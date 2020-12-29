Son dakika: Hırvatistan'da 6.4 büyüklüğünde korkutan deprem!
Son dakika haberleri... Hırvatistan'da meydana gelen depremin büyüklüğü açıklandı. Hırvatistan'daki depremin 6,4 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yerel saatle 12.19'da ve yerin yalnızca 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, büyük paniğe yol açtı.
Deprem Hırvatistan'ın komşularında da hissedildi.
Yerel saatle 12.19'da ve yerin yalnızca 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, büyük paniğe yol açtı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), tüm depremlerin merkez üssünün Sisak kenti yakınlarında olduğunu olduğunu bildiriyor. 6.4'lük şiddetli depremin merkez üssü, 35 bin nüfuslu Sisak'a 12 kilometre uzaklıkta.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, şiddetli deprem Hırvatistan'ın yanı sıra İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Slovenya, Romanya, Avusturya, Slovakya, Almanya ve Çekya'da hissedildi. Böylece, depremi hisseden ülkelerin sayısı 15 oldu.
Dün meydana gelen depremlerin ardından Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanovic ve Başbakan Andrej Plenkovic, Sisak kentini ziyaret etmiş ve hasar gören binalarla ilgili bilgi almıştı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yılın Mart ayında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüş, 27 kişi de yaralanmıştı.
Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Hırvatistan'daki deprem hakkında son durumu aktaran Hızlan, "Can kaybı ya da henüz yaralanma sayısına yönelik resmi bir açıklama yok. Bosna Hersek sınırındaki iki şehirde yıkım var. Zagreb'de de çok kuvvetli hissedildi. Binalardaki insanlar sokaklara döküldü. Bazı binaların etrafı çevrildi ve içeriye girmek yasaklandı. " şeklinde konuştu.