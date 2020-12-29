29 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Hırvatistan'da 6.4 büyüklüğünde korkutan deprem!

Son dakika: Hırvatistan'da 6.4 büyüklüğünde korkutan deprem!

Son dakika haberleri... 'da meydana gelen depremin büyüklüğü açıklandı. Hırvatistan'daki depremin 6,4 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yerel saatle 12.19'da ve yerin yalnızca 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, büyük paniğe yol açtı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
ABONE OL

Pazartesi günü 5.2 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balkan ülkesinde, bugün aynı noktada 6.4'lük meydana geldi. İlk verilere göre, şiddetli sarsıntı aralarında 'nın da bulunduğu beş ülkede hissedildi.

Deprem 'ın komşularında da hissedildi.

Yerel saatle 12.19'da ve yerin yalnızca 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, büyük paniğe yol açtı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), tüm depremlerin merkez üssünün Sisak kenti yakınlarında olduğunu olduğunu bildiriyor. 6.4'lük şiddetli depremin merkez üssü, 35 bin nüfuslu Sisak'a 12 kilometre uzaklıkta.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Hırvatistan'ın yanı sıra , Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, , , , , Slovenya, Romanya, Avusturya, Slovakya, ve Çekya'da hissedildi. Böylece, depremi hisseden ülkelerin sayısı 15 oldu.

Dün meydana gelen depremlerin ardından Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanovic ve Başbakan Andrej Plenkovic, Sisak kentini ziyaret etmiş ve hasar gören binalarla ilgili bilgi almıştı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yılın Mart ayında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüş, 27 kişi de yaralanmıştı.

Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan'daki deprem hakkında son durumu aktaran Hızlan, "Can kaybı ya da henüz yaralanma sayısına yönelik resmi bir açıklama yok. Bosna Hersek sınırındaki iki şehirde yıkım var. Zagreb'de de çok kuvvetli hissedildi. Binalardaki insanlar sokaklara döküldü. Bazı binaların etrafı çevrildi ve içeriye girmek yasaklandı. " şeklinde konuştu.

Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan Hırvatistan'daki deprem hakkında A Haber'de konuştu ZAGREB BÜYÜKELÇİSİ BABÜR HIZLAN HIRVATİSTAN'DAKİ DEPREM HAKKINDA A HABER'DE KONUŞTU

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğündeki korkutan deprem | İşte ilk görüntüler HIRVATİSTAN'DA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KORKUTAN DEPREM | İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA