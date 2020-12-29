Hırvatistan'daki deprem hakkında son durumu aktaran Hızlan, "Can kaybı ya da henüz yaralanma sayısına yönelik resmi bir açıklama yok. Bosna Hersek sınırındaki iki şehirde yıkım var. Zagreb'de de çok kuvvetli hissedildi. Binalardaki insanlar sokaklara döküldü. Bazı binaların etrafı çevrildi ve içeriye girmek yasaklandı. " şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN