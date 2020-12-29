Dünyaca ünlü Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin, hayatını kaybetti. Cardin'in ailesi AFP haber ajansına yaptıkları açıklamada ölüm haberini doğruladı.

Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Cardin, Paris'te bir hastanede hayatını kaybetti.

PİERRE CARDİN KİMDİR?

2 Temmuz 1922 tarihinde İtalya'nın Trevio kentine bağlı Sant Andrea di Barbarana'da dünyaya gelen Cardin, küçük yaşta giyim ve mimariye ilgi duymaya başladı. 1930'lu yıllarda bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başlayan Cardin, ilerleyen yıllarda moda dünyasının en tanınmış isimlerinden biri oldu.

İtalyan bir göçmen aileden gelen Cardin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Paris'te dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma fırsatı buldu. 1947- 1950 yılları arasında Christian Dior'un yanında mesleğini geliştiren modacı, 1950 yılında başlayan haute couture akımını, kendi adına açtığı Maison De Couture mağazasında geliştirdi.