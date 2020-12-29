Son dakika: Flaş kararı duyurdular! Aşı olanlar kısıtlamadan muaf olacak

MOSKOVA'DA 50 BİNE YAKIN KİŞİ AŞI OLDU

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, "Moskova'da bugün itibariyle yaklaşık 50 bin kişi aşılandı, 70 bin kişi randevu aldı" diye açıkladı.

Sobyanin, tüm aşı merkezlerinin normal çalıştığını, sıraların oluşmadığını, birkaç noktanın daha yedek beklediğini anlattı.