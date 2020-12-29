29 Aralık 2020, Salı
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27 AB ülkesinden Çin'e yatırım kararı!

Güney Sabah Postası gazetesinin, iki Avrupa Birliği () yetkilisine dayandırdığı haberine göre, AB üyesi 27 ülkenin tamamı, Çin ile yatırım anlaşmasının imzalanmasını onayladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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27 AB ülkesinden Çin'e yatırım kararı!

Haber kaynaklarından birisine göre, bu konudaki anlaşmanın bu haftanın içinde onaylanması bekleniyor. Kaynağa göre, AB büyükelçileri, Avrupa Komisyonu'ndan AB-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşmasının mevcut durumu hakkında güncel bilgileri aldı. Bu bilgilere göre, Çin ile yapılan konuyla ilgili görüşmelerde, çalışma standartları da dahil, olumlu gelişmeler sağlandı.

Kaynak ayrıca hiçbir ülke "dur işareti kaldırmadığını", bu nedenle siyasi bir onay için yolun "böylece açıldığını" söyledi.

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