2021 hakkında korkutan uyarı: Ocaktan itibaren koronavirüs karşısında kontrol kaybedilebilir

ÜLKEDE SON DURUM

Halk Sağlığı Kurumunun dün paylaştığı son verilere göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 960 yeni vaka tespit edildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 63 bin 109'a çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 2 bin 960 artışla 2 milyon 562 bin 646'ya yükseldi.