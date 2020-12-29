Almanya'dan koronavirüs nedeniyle tahliye ettiği vatandaşına kabarık fatura!

240 BİN VATANDAŞA FATURA

İsveç Gündemi'nde yer alan habere göre Alman hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün, koronavirüs salgınını resmen küresel bir kriz olarak ilan etmesinin ardından 17 Mart itibarıyla dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan 240 bin vatandaşını olağanüstü bir çaba ile eve döndürdü.

Herhangi bir tur operatörü aracılığıyla rezervasyon yapan yolcular, Almanya'ya ücretsiz olarak uçtu.