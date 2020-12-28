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Trump'ı destekleyen New York Post'tan ABD gündemine damga vuran manşet: Deliliği bırak

'de 'a verdiği destekle bilinen Post'un bugünkü sayısının manşeti güne damga vurdu. Trump'a verdiği destekle bilinen gazete "Deliliği bırak" başlığıyla çıktı. Gazetenin manşeti ülke gündeminde en çok konuşulan konulardan oldu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Trump'ı destekleyen New York Post'tan ABD gündemine damga vuran manşet: Deliliği bırak

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini demokrat rakibi Joe Biden'a kaptıran başkan Donal Trump'a 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesi sırt çevirdi. Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir ardından Trump'ı destekleyen New York Post gazetesi bugünkü sayısında " Deliliği bırak" başlığı ile çıktı. Gazete manşetinde seçimi kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarılarda bulunuldu. Gazete kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, "Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı" ifadelerini kullandı.


"SAYIN BAŞKAN ÇABALARINIZ SONUÇSUZ KALDI"Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde 'hile' olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde şu ifadelere yer verdi: "Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı."

Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

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