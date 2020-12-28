28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran'dan ABD'ye uyarı: Beyaz Saray son anlarını yaşarken maceraperestliğe girmemeli

İran'dan ABD'ye uyarı: Beyaz Saray son anlarını yaşarken maceraperestliğe girmemeli

, yönetimini uyararak, “ son günlerini yaşarken yeni maceraperestliğe kapılmamalı" dedi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020
ABONE OL
İran'dan ABD'ye uyarı: Beyaz Saray son anlarını yaşarken maceraperestliğe girmemeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlenen online basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hatipzade, Iraklı bir heyetin yakın zamanda Tahran'a gerçekleştirdiği ziyareti doğrulayarak, "Bu ziyaret gerçekleşti ve Irak başbakan danışmanları İran'a geldi. Irak ile son gelişmeleri ve bölgesel meseleleri yakından takip ediyor ve görüşüyoruz" dedi.

Irak'taki diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıların şüpheli olduğunu belirten Hatipzade, ABD'nin İran'a yönelik suçlamalarının kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Biz gerginlik peşinde değiliz ama ülkemizin milli çıkarlarını sonuna kadar korumakta kararlıyız" dedi.

Bölgede yeni şeytani planlara dair duyumlar aldıklarını ifade eden Hatipzade, ABD yönetimini uyararak, "Beyaz Saray son günlerini yaşarken yeni maceraperestliğe kapılmamalı. Bölgede gerginlik arayışı içerisine değiliz. Olası tüm gerginliklerin sonuçlarından ABD yönetimi sorumludur" ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trumpı destekleyen New York Posttan ABD gündemine damga vuran manşet: Deliliği bırak TRUMP'I DESTEKLEYEN NEW YORK POST'TAN ABD GÜNDEMİNE DAMGA VURAN MANŞET: DELİLİĞİ BIRAK
Joe Bidendan mevcut ABD Başkanı Trumpa imza çağrısı! JOE BİDEN'DAN MEVCUT ABD BAŞKANI TRUMP'A İMZA ÇAĞRISI!
ABD Başkanı Trump Noel mesajında sağlık çalışanlarına dikkat çekti ABD BAŞKANI TRUMP NOEL MESAJINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DİKKAT ÇEKTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA