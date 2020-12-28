Hz. Musa Cami'nde rezalet görüntüler! Alkollü uyuşturuculu yılbaşı partisi düzenlediler

İsrail, Hz Musa'yı yok saydığından bu mekanı umursamıyor. Oysa kendi inançlarında yeri olduğunu iddia ettikleri Hazreti Yusuf ya da Hazreti İbrahim cami gibi kutsal mekanları direkt işgal edip, buralara Filistinlilerin girmesine izin vermiyor.

Eriha'daki Hazreti Musa caminin bulunduğu yer Batı Şeria'yı 3'e bölen İsrail için C bölgesi olarak tanımlanıyor yani İsrail askerlerinin burada kontrol hakkı var.