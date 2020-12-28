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Hz. Musa Cami'nde rezalet görüntüler! Alkollü uyuşturuculu yılbaşı partisi düzenlediler

Dünyada koronavirüs salgını etkisini sürdürürken Filistin 'daki Hz. 'nde skandala imza atıldı. Bir grup vatandaşı Filistin asıllı Arap, yılbaşı partisi düzenledi. ve alkolün de kullanıldığı partiye İsrail makamları da bilerek müdahale etmedi. Olayı duyan Filistinliler duruma çok sert tepki gösterdi. Partide kullanılan malzemeler cami avlusunun dışına atıldı, geride kalan malzemeler ise toplayıp ateşe verdiler.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Hz. Musa Cami'nde rezalet görüntüler! Alkollü uyuşturuculu yılbaşı partisi düzenlediler

Koronavirüs salgını döneminde dünyanın birçok noktasında partiler ve gece kulüpleri kapatılırken 'de bir skandal yaşandı.

HZ.MUSA'NIN KABRİNDE PARTİ
Filistin 'daki Eriha kentinde bulunan ve Hz.Musa'nın kabrinin de bulunduğu Hz. ve Külliyesi'nde bir grup İsrail vatandaşı Filistin asıllı Arap genç, yılbaşı partisi düzenledi.

Avluya müzik sistemi kuran gençler, partide bol bol alkol ve da kullandı. İsrail askerleri ise bu duruma müdahale etmedi.

FİLİSTİNLİLERDEN SERT TEPKİ
Bu skandalı duyan Filistinliler ise duruma sert tepki g��sterdi. Hz. Musa Camii'ne akın eden Filistinliler gençleri camiden çıkardı içerideki müzik aletlerini sandalye ve masaları parçalayıp külliyenin dışına attı.

Öfkeli Filistinliler daha sonra ise partiden geriye kalan ne varsa toplayıp ateşe verdi.

HZ.MUSA CAMİİ'NİN GEÇMİŞİ
Camiinde Hazreti Musa'nın kabri ve makamı bulunuyor. Kudüs'ü fethettikten sonra hadisler ışığında Hazreti Musa AS'in mezarının burada olduğunu tespit ediyor. Eriha'da çölün ortasındaki mezar bir türbeye dönüştürülüyor ardından Memlüklüler döneminde ve cami inşa ediliyor.

Selahattin Eyyübi 1187'den itibaren burada bir gelenek başlatıyor adına da Nebi Musa şenlikleri diyor. Bu gelenek 1967'de Kudüs'ün işgaline kadar devam ettiriliyor.

1967 sonrası İsrail işgaliyle külliye bakımsızlığa itiliyor. Ta ki 2013'e kadar. O tarihe kadar mezberelikten farksız olan bu tarihi ve dini mekan Türkiye'nin girişimleriyle tarafından restore ettiriliyor. Ve 2014'ten itibaren Nebi Musa Şenlikleri Türkiye tarafından her yıl Nisan ayında yeniden gerçekleştiriliyor.

İsrail, Hz Musa'yı yok saydığından bu mekanı umursamıyor. Oysa kendi inançlarında yeri olduğunu iddia ettikleri Hazreti Yusuf ya da Hazreti İbrahim cami gibi kutsal mekanları direkt işgal edip, buralara Filistinlilerin girmesine izin vermiyor.

Eriha'daki Hazreti Musa caminin bulunduğu yer Batı Şeria'yı 3'e bölen İsrail için C bölgesi olarak tanımlanıyor yani İsrail askerlerinin burada kontrol hakkı var.

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