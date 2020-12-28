Korona aşısını tek seferde bir doz yerine yanlışlıkla 5 doz vurdular! Hastaneye kaldırıldılar
Almanya'nın Stralsund kentinde çalışan 8 kişiye bir doz vurulması gereken koronavirüs aşısı tek seferde 5 doz şekilde uygulandı. Yaşanan olay sonrasında 4 kişi hastaneye kaldırılırken diğer 4 kişinin bedenlerinde çeşitli kızarıklıklar oluştu. Konuya ilişkin Biontech firmasının sözcüsü açıklama yaptı.
YANLIŞLIKLA 5 DOZ
Almanya'da dün resmi olarak Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Stralsund kentinde huzurevinde çalışan 8 kişiye 1 doz Covid-19 aşısı yapılması gerekirken yanlışlıkla 5 doz aşı vuruldu.
4'Ü HASTANEYE KALDIRILDI
Dün yaşanan olayın ardından 5 kat fazla doz aşı verilen 8 çalışan evlerine gönderildi. Mecklenburg-Vorpommern Valisi Stefan Kerth yaptığı açıklamada, yanlış aşıdan etkilenen 8 kişiden 4'ünün ihtiyati tedbir olarak gözlem için hastaneye kaldırıldığını aktardı. 4 çalışanın aşı yerinde kızarıklık ve grip benzeri semptomlar gösterdiği belirtildi.
GEÇİCİ OLDUĞU BELİRTİLDİ
Aşının üreticisi Pfizer-Biontech, aşının daha yüksek dozlarının 1. aşama çalışmalarda test deneklerinde ciddi sonuçlar olmadan test edildiğini bildirdi. Yetkililer, enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonların ve grip benzeri semptomların doza bağlı olduğunu, genellikle hafif ile orta şiddette ve geçici olduğunu belirtti.
BIONTECH'TEN AÇIKLAMA
Biontech Sözcüsü, normal aşılama dozunun 30 mikrogram olmasına rağmen aşının testlerde 100 mikrograma kadar ciddi sonuçlar alınmadan uygulandığını aktardı.
"SEYRELTİLMELİ"
Aşının 5 dozluk şişelerde gönderildiği ve bunun seyreltilmesi gerektiğine değinen yetkililer, daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. Biontech, aşı kutularının üzerinde "Bu çok dozlu bir flakondur ve içeriği kullanımdan önce seyreltilmelidir" uyarısının yazdığını ifade etti.