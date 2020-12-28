Korona aşısını tek seferde bir doz yerine yanlışlıkla 5 doz vurdular! Hastaneye kaldırıldılar

"SEYRELTİLMELİ"

Aşının 5 dozluk şişelerde gönderildiği ve bunun seyreltilmesi gerektiğine değinen yetkililer, daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. Biontech, aşı kutularının üzerinde "Bu çok dozlu bir flakondur ve içeriği kullanımdan önce seyreltilmelidir" uyarısının yazdığını ifade etti.