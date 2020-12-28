Dünyada 2020 böyle geçti! Doğal afetler damga vurdu

13 Nisan

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve bina hasar gördü. Kötü hava koşullarından en az 150 milyon kişi etkilendi. Yaklaşık 11 eyalette etkili olan sağanak ve kasırgalar nedeniyle 860 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

23 Nisan

ABD'nin güneydoğu bölgesinde etkili olan fırtına yüzünden üç eyalette 7 kişi hayatını kaybetti. Teksas ile Georgia eyaleti arasında 150 binden fazla kişi fırtına nedeniyle elektriksiz kaldı.