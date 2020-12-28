Son dakika: Hırvatistan'daki 5.2'lik deprem dört ülkeyi salladı!

Balkan ülkesi Hırvatistan, güne depremle başladı. Başkent Zagreb'in 50 kilometre güneydoğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yerel saatle 06.28'de gerçekleşen sarsıntıyla insanlar yataklarından fırladı. Yerin 10 kilometre altında meyana gelen depremin merkez üssü, 35 bin nüfuslu Sisak'a yalnızca 13 kilometre uzaklıkta.





Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı Hırvatistan'ın yanı sıra komşu ülkeler Slovenya, Bosna Hersek ve Macaristan'da da hissedildi.



Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yılın Mart ayında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüş, 27 kişi de yaralanmıştı.