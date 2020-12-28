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Son dakika: İngiltere'deki koronavirüs mutasyonu 2 ülkede daha görüldü

'de görülen mutasyonu, ve 'teki vakalarda da görüldü. Finlandiya'daki yetkililer, 7 Aralık’tan bu yana İngiltere’den ülkeye giriş yapan kişileri Kovid-19 testi yaptırmaya çağırdı.

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Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika: İngiltere'deki koronavirüs mutasyonu 2 ülkede daha görüldü

Finlandiya ve Norveç'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

Finlandiyalı sağlık yetkilileri yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Kymenlaakso bölgesinde bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün tespit edildiğini bildirdi.

Virüs tespit edilen Fin vatandaşın, Noel tatili için yakın zaman içerisinde İngiltere'den döndüğü kaydedildi.

Yetkililer, 7 Aralık'tan bu yana İngiltere'den ülkeye giriş yapan kişileri Kovid-19 testi yaptırmaya çağırdı.

NORVEÇ'TE DE GÖRÜLDÜ

Norveçli yetkililer de ülkede iki kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türüne rastlandığını açıkladı.

The Local gazetesinin haberine göre, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türü, başkent Oslo ve ülkenin batısında yer alan Kinn kasabasında görüldü.

Oslo Sağlık Servisi Sözcüsü Kjartan Sverdrup, bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türü olduğunu doğrulayarak, "Vakanın görüldüğü kişinin yakın temasta olduğu kişiler kontrollü şekilde takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

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