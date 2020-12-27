Ukrayna’da Süpermen kıyafeti giyen şahıs 3 kişiyi öldürdü

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde korkunç bir olay meydana geldi.

Süpermen kıyafeti şahıs önce arkadaşıyla tartıştı. Tartışma sonunda 26 yaşındaki adam, arkadaşını iple boğarak öldürdü.



ARKADAŞININ EV ARKADAŞINI VE ANNESİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Cinayetin ardından izlerini örtmek için öldürdüğü arkadaşının evine giden cani, öldürdüğü arkadaşının ev arkadaşını ve 79 yaşındaki annesini öldürdü.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA



Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cinayeti işleyen kişinin Süpermen kıyafeti giydiğine dikkat çekilerek, bu kişinin daha önce de sabıkalı olduğu aktarıldı.

Bakanlık, sorguya alınan ve ardından mahkemeye sevk edilen saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.

Zanlının sorgusunda ilk cinayeti tartışma sonucu işlediğini sonraki 2 cinayeti ise tanıklık edebilecekleri gerekçesiyle yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.