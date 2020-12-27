27 Aralık 2020, Pazar
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ABD'de silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti.

'nin eyaletine bağlı kentindeki bir bovling salonunda ateş açıldı. Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polisler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.12.2020
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ABD'de silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Illinois eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Dan O'Shea, basına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin Rockford kentindeki bir bovling salonunda ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirten O'Shea, 37 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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