ABD'de silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Rockford kentindeki bir bovling salonunda ateş açıldı. Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polisler, 1 kişiyi gözaltına aldı.
DÜNYA AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD'nin Illinois eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Dan O'Shea, basına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin Rockford kentindeki bir bovling salonunda ateş açtığını bildirdi.
Açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirten O'Shea, 37 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.