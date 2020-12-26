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Son dakika haberi | Pakistan’da askeri helikopter düştü: 4 ölü

haberi... ’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2’si binbaşı 4 kişi öldü. Hizmetler Arası Halkla İlişkiler () tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknik nedenlerden dolayı meydana geldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Son dakika haberi | Pakistan’da askeri helikopter düştü: 4 ölü

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde bulunan Minimarg kentinde askeri helikopter düştü.

Kazada 2'si binbaşı olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknik nedenlerden dolayı meydana geldiği belirtildi.

ISPR, helikopterin Sepoy Abdul Qadeer' isimli askerin naaşını Skardu'daki askeri hastaneye sevk ettiği sırada düştüğünü açıkladı.

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