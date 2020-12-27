Bir ülkede daha koronavirüs mutasyonu görüldü! Korkutan detay panik yarattı

Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC) tarafından yapılan açıklamada ilk verilerin bu türün daha bulaşıcı olabileceğini öne sürdüğü, antikor veya aşı etkinliği üzerinde ise herhangi bir etkisi olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilerek, "Kanada ve küresel araştırma toplulukları bu mutasyonları aktif olarak değerlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.