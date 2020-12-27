Avusturya ve İtalya'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı

"TARİHİ BİR GÜN"

Kurz, bir yıldır dünyanın salgın hastalıkla ciddi bir mücadele verdiğini belirterek 27 Aralık'ın tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Aşının virüsle mücadelede önemli bir oyun değiştirici olduğunu vurgulayan Kurz, "Bu, salgına karşı zaferin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Kurz, aşı programının üç kademeli yürütüleceğini, gelecek haftadan itibaren özellikle sağlık çalışanları ve risk grubu olarak görülen kişilere aşı yapılacağını, daha sonra da aşının ülke genelinde uygulanacağını kaydetti.