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Son dakika: Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

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Giriş: 26.12.2020 15:36
Güncelleme:26.12.2020 15:36
Son dakika haberleri... Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği saldırıda ölen sivillerin sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

Suriye'de Beşşar Esad rejimi, bu sabah Hama'de füze saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil savunma yetkilileri yaptıkları açıklamada, Esad rejim, Hama'nın Zakkum köyüne düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Ölen sivillerin çiftçilerden olduğunu aktaran yetkililer, saldırıda sivil bir araç ve bir traktörün alev alev yanarak kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

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