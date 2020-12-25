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Türk ordusunu hedef gösteren Hafter’e jet yanıt! “Sonuçları korkunç olacaktır!

Darbeci Hafter, dün yaptığı açıklamada, "Tüm kuvvetlerimizi 'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum." demişti. Bu sözlere jet yanıt Libya ordusundan geldi. Libya komutanlarından , ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri 'in savaş hazırlığı çağrısına karşı, "Savaşmak isteyen taraf için sonuçlar korkunç olacaktır." mesajını verdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Türk ordusunu hedef gösteren Hafter’e jet yanıt! “Sonuçları korkunç olacaktır!

ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı , gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in ülkedeki Türk güçlerine karşı savaş hazırlığı yapılması çağrısına sert tepki gösterdi.

Batı bölgesinde sorun çıkarmayı veya savaşın fitilini ateşlemeyi düşünen tarafları uyaran Tümgeneral Cuveyli, "Savaşmak isteyen her taraf için sonuçlar korkunç olacaktır ve ona güçle vereceğimiz karşılığı da hesaba katmalıdır." ifadelerini kullandı.

"SİZ HAZIRLANDIYSANIZ BİZ DE HAZIRLANDIK"

Öte yandan Libya Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güçlerine yönelik, "Siz (savaşa) hazırlandıysanız biz de hazırlandık." ifadesini kullandı.

Kununu, "Saldırganlar ve savaş suçlularıyla barış yapılmaz. Sizin yeriniz ancak hapishanedir. Adil yargılama ile mahkemeye çıkarılmanızı sağlayana kadar sizi takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, bugün yaptığı açıklamada, "Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum." demişti.

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