25 Aralık 2020, Cuma
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Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika haberine göre; 'in başkent Manila yakınlarındaki Luzon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından artçı sarsıntıların beklendiğini kaydeden yetkililer, uyarısında bulunmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2020
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Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon eyaletinin güneybatısındaki Calatagan bölgesinde, yerel saatle sabah 7.43'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi. Yerin 74 kilometre derinliğinde tektonik hareketler sonucu meydana geldiği tespit edilen depremin merkez üssü, Calatagan olarak belirlendi.

Depremin ardından artçı sarsıntıların beklendiğini kaydeden yetkililer, tsunami uyarısında bulunmadı.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

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