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Son dakika: ABD'nin Nashville kentinde Noel sabahı büyük patlama

haberi... ’nin Tennessee eyaletinin kenti merkezinde sabahı büyük bir meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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SON DAKİKA HABERİ: Metro Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ | ABD'nin Nashville kentinde Noel sabahı büyük patlama! SON DAKİKA HABERİ | ABD'NİN NASHVİLLE KENTİNDE NOEL SABAHI BÜYÜK PATLAMA!

sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre patlamada ölü yok.

Olayda 3 kişi yaralandı. Patlama ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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