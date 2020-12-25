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ABD koronayı durduramıyor! Eyaletlerde korkutan rakamlar

'de nedeniyle can kaybı son 24 saatte 2 bin 753 artarak 337 bin 81'e yükseldi. Ülke genelinde en fazla California eyaletinde görülürken en çok can kaybı yine 'ta gerçekleşti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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ABD koronayı durduramıyor! Eyaletlerde korkutan rakamlar

'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 753 artarak, 337 bin 81'e ulaştı.

GİDEREK ARTIYOR

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 193 bin 519 artışla 19 milyon 117 bin 212'ye yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 753 artarak, 337 bin 81'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 11 milyon 219 bini geçerken ülke genelinde 242 milyon 83 binden fazla test yapıldı.

CALIFORNIA ZİRVEDE

Ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyaletler arasında California 2 milyon 45 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 663 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 247 binden fazla vakayla Florida izliyor.

NEW YORK YİNE BİRİNCİ SIRADA

Kovid-19'a bağlı can kaybında ise 37 bin 13 ile ülkede ilk sırada bulunurken, 931 binden fazla ile de dördüncü sırada yer alıyor.

SON DURUM

Vaka ve sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 155 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 425 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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