ABD koronayı durduramıyor! Eyaletlerde korkutan rakamlar

GİDEREK ARTIYOR

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 193 bin 519 artışla 19 milyon 117 bin 212'ye yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 753 artarak, 337 bin 81'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 11 milyon 219 bini geçerken ülke genelinde 242 milyon 83 binden fazla test yapıldı.