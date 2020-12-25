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Koronavirüs hastası oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü! İfadesi kan dondurdu

Son dakika haberine göre; 'nin California eyaletinde tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü. Zanlının ifadesi kan dondurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2020
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Koronavirüs hastası oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü! İfadesi kan dondurdu

'nin California eyaletinde yeni tip (Kovid-19) tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü.

BBC'nin haberine göre olay, geçen hafta Lancaster'da Antelope Valley Hastanesinde meydana geldi.

polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez'in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı.

Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi.

California eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor.

Eyalette, Kovid-19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.

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