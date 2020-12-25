Koronavirüs evi nasıl işgal ediyor? Virüs böyle yayılıyor

Araştırmacılar, 4.9m x 3.7m da boyutlarındaki bir odada çalışmayı yaptılar. Simülasyonu 10 dakika boyunca oda kapalıyken ve iki pencere ile bir kapı açıkken olmak üzere iki farklı şekilde çalıştırdılar. Videolarda araştırmacılar, düzenli nefes alma ve konuşma sırasında bir kişinin ağzından çıkan parçacıkları haritalandırdı.