Türk İHA'ları Ukrayna'ya güven verdi! Rusya'ya savaş mesajı

"PUTİN NELER OLACAĞININ FARKINDA"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu sabah gerçekleştirilen basın toplantısında yerel gazetecilerin farklı konulardaki sorularını cevapladı. Zelenskiy, Ukraynalı bir muhabirin, "Rusya'nın Kırım üzerinden ülkeye tekrar saldırması durumunda ne olacağı" sorusuna yanıt olarak, "Bu korkunç bir durum ve hayal bile etmek istemiyorum. Böyle bir şeyin imkansız olmasını umut edeceğiz. Aksi halde çok büyük bir savaş olur. Biz bir yere gitmeyiz, herkes savaşır ve kadın erkek herkes seferber olur. Bu da nüfusumuz için çok kötü olur. Eminim ki Rusya da bunun farkında" dedi.