Türk İHA'ları Ukrayna'ya güven verdi! Rusya'ya savaş mesajı
Rusya tehlikesine karşılık Türkiye ile İHA anlaşması yapan Ukrayna, olası savaş durumuna hazırlanıyor. Rusya'nın Kırım bölgesinden yeniden savaşma ihtimali sorusuna net cevaplar veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Çok büyük bir savaş olur. Biz bir yere gitmeyiz, herkes savaşır ve kadın erkek herkes seferber olur" dedi.
Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için Türkiye ile yaptığı İHA anlaşması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin elini güçlendirdi. Rusya ile yeni bir savaş ihtimalini değerlendiren Vladimir Zelenskiy, "Çok büyük bir savaş olur. Rusya da bunun farkında" ifadelerine yer verdi.
"PUTİN NELER OLACAĞININ FARKINDA"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu sabah gerçekleştirilen basın toplantısında yerel gazetecilerin farklı konulardaki sorularını cevapladı. Zelenskiy, Ukraynalı bir muhabirin, "Rusya'nın Kırım üzerinden ülkeye tekrar saldırması durumunda ne olacağı" sorusuna yanıt olarak, "Bu korkunç bir durum ve hayal bile etmek istemiyorum. Böyle bir şeyin imkansız olmasını umut edeceğiz. Aksi halde çok büyük bir savaş olur. Biz bir yere gitmeyiz, herkes savaşır ve kadın erkek herkes seferber olur. Bu da nüfusumuz için çok kötü olur. Eminim ki Rusya da bunun farkında" dedi.
"PUTİN'İ ARAMAM İÇİN BİR NEDEN YOK"
Başka bir muhabirin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tekrar görüşmek ister miydiniz?" sorusuna ise Zelenskiy, "Putin'i ararsam benimle görüşür, onu arayabilirim ancak şuan bunun için bir sebep yok. Savaş söz konusu olursa durdurmak için Putin'le görüşmem gerekir. Görüşme, Normandiya formatında ve özel ikili diyalog şeklinde olur" cevabını verdi.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna krizine çözüm bulmak için Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla Normandiya formatında dörtlü bir görüşme gerçekleşmişti. Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi olarak adlandırılan bu görüşmede, Putin ve Zelenskiy ilk kez yüz yüze bir araya gelmiş ve Ukrayna'nın Donbas Bölgesi'nde süren çatışmalara yönelik ateşkes kararı almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı zirve, korona virüs ve çeşitli diplomatik engellere takılması nedeniyle bir daha toplanamadı. Normandiya Dörtlüsü'nün yakın zamanda tekrar bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.
TÜRK İHA'SI İÇİN İMZALAR ATILDI
Türk insansız hava araçlarının (İHA) etkili modern bir silah olduğunun Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da görüldüğünü belirten Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın silahlı kuvvetleri modern silahlarla donatmak için verdiği görevi yerine getirirken, Türk İHA'lara ihtiyacımız olduğu kanısına vardık. Modern Türk SİHA'ların kendine has bir özelliği olduğunu düşünüyorum, maliyet ve etkinlik açısından oldukça yararlı" ifadelerini kullandı. Taran, Ukrayna ile Türkiye'nin İHA'ların ortak üretimine geçmeyi planladıklarını belirterek, "Burada sadece şirketlerin oluşturulmasından değil, teknoloji paylaşımından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Ukrayna'nın Türk firmalarıyla paylaşabileceği kendi teknolojileri var" diye konuştu.
"TATBİKATLARDA İHA'LARIN ETKİNLİĞİNİ GÖRDÜK"
Ukrayna'nın askeri tatbikatlarında Türk İHA'ların verimliliğine tanık olduklarını aktaran Taran, "Bayraktar gibi insansız hava araçlarının emrinizde olduğunu biliyorsunuz. Şahsen ben ve Devlet Başkanı bir kez daha ikna olduk ve (İHA'ların) uygulamalarının etkinliğini gördük" diye konuştu.
"İŞ BİRLİĞİMİZ ASKERİ SANAYİ İLE SINIRLI DEĞİL"
Türkiye-Ukrayna iş birliğinin askeri sanayi ile sınırlı olmadığını hatırlatan Taran, şunları kaydetti: "Bu bölgede komşu iki ülkenin güvenlik alanında ortaklık yapabileceği anlayışına vardık. Karadeniz ve Azak bölgelerindeki güvenlik konularını değerlendirme imkanı bulduk. Ayrıca Ukrayna'da yaşayan çok sayıda etnik Türk olduğunu da unutmamalıyız. Türklerin de Kırım yarımadasının Ukrayna'ya ait olduğu fikrini paylaştığını bilmekten mutluluk duyuyoruz, burası Ukrayna toprağı." Ukrayna Savunma Bakanı, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile çok yakın ilişki geliştirdiklerini ifade ederek, "Kendisinin resmi ziyaretinde burada zaten bir görüşme yaptık. Ukrayna Devlet Başkanı'nın ziyareti sırasında İstanbul'da buluştuk. Toplantıda askeri, siyasi ve askeri teknik alanlarda iş birliği konularını görüşeceğiz. İki tarafın da düşünmesi gereken ana fikir, Karadeniz ve Azak bölgesinde güvenliğin nasıl artırılacağı olmalıdır" dedi.