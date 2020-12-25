UÇUŞLARI ASKIYA ALMIŞTI

Japonya, yeni tip corona virüs mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ile uçuşlara geçici olarak yasak getirmiş, yeni mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ile uçuşlara geçici olarak askıya alındığını açıklayan Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, pazar gününden itibaren İngiltere'den gelen Japon vatandaşlarından da ülkeye giriş yapmasından önceki 72 saat içinde girdiği COVID-19 testinin negatif sonucunu ibraz etmesi gerekeceğini söylemişti.