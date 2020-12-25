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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman koronavirüs aşısı oldu

Dünya genelinde koronavirüse karşı geliştirilen aşılar hızla yaygınlaşırken siyasi isimlerde tek tek aşı olmaya başladı. Veliaht Prensi koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman koronavirüs aşısı oldu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı oldu.

İLK DOZUNU ALDI

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, virüse karşı aşılama süreci birçok ülkede başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Covid-19 aşısı olduğu duyuruldu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı belirtildi.

TAKİP EDİLECEK

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Veliaht bin Selman'a vatandaşlara aşı sağlama konusundaki titizliği ve sürekli takibi için teşekkür ettiği belirtildi.Öte yandan Suudi Arabistan'da bir hafta önce korona virüs aşı kampanyası başlamıştı.

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