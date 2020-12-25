Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 80 milyonu aştı | İşte vaka sıralamasında ilk beşteki ülkeler...

Dünya genelinde korona virüse bağlı ölümler 1 milyon 753 bin 955'e yükseldi. Virüse bağlı en çok can kaybı 337 bin 399 ile ABD'de kayıtlara geçti.





ABD'yi Brezilya, Hindistan, Meksika ve İngiltere takip etti.

Brezilya'da şu ana kadar virüs nedeniyle toplam 190 bin 145 kişi, Hindistan'da 147 bin 379 kişi, Meksika'da 121 bin 172 kişi, İtalya'da 71 bin 359 kişi, İngiltere'de ise 70 bin 195 kişi hayatını kaybetti.