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Son dakika: Salgının başladığı Çin'den İngiltere’ye uçuş yasağı

Son dakika haberine göre Salgının başladığı , mustasyona uğrayan koronavirüsün görüldüğü ile uçuşların karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2020
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Son dakika: Salgının başladığı Çin'den İngiltere’ye uçuş yasağı

İngiltere'de ortaya çıkan "B117" adlı yeni koronavirüs varyantı tüm dünyayı endişelendirmeye devam ederken, bir çok ülke gibi Çin de İngiltere ile karşılıklı uçuşları askıya aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki ülke arasındaki uçuşları karşılıklı olarak durdurma kararı alındığını açıkladı.

30'DAN FAZLA ÜLKE İNGİLTERE UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan "B117" adlı koronavirüs (Covid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı. İngiltere'den yapılan uçuşlar İspanya,Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 30'u aşkın ülke tarafından askıya alındı. Gıda ve diğer malzemelerle yüklü TIR'ların iki ülke arasındaki sınırda kuyruk oluşturduğu Fransa ise İngiltere ile olan sınırını kamyon ve feribotları da kapsayacak şekilde 48 saat süreyle kapatmıştı.

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