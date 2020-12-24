ABD Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili suçlamaları reddeden İran'dan Trump'ın tehdidine cevap

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Tahran'ı Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planlamakla suçlayarak tehdit eden Trump'a cevap verdi.

Trump'ın, önceki "ABD Başkanı Barack Obama'nın yeniden seçimleri kazanmak için İran'la bir savaş başlatacağına" dair iddialarda bulunduğu eski mesajlarının ekran görüntüsünü paylaşan Zarif, Trump yönetiminin ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısızlığına ilişkin bir grafiği de mesajına ekledi.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yurtdışındaki vatandaşlarını riske atarak, dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın."

TRUMP'A "TEHLİKELİ GERGİNLİKLERDEN KAÇIN" UYARISI

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de "Beyaz Saray'ı, ABD kamuoyunun dikkatini Trump'ın içinde bulunduğu çok zor koşullardan başka yöne çekmek için İran'a yönelik temelsiz ve uydurma iddialar ortaya atmakla" suçladı.

Diplomatik mekanlara ve meskun mahallere yönelik saldırıları reddettiklerini belirten Hatibzade, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin bu tür suçlamalarla yeni bir gerginlik ortamı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Beyaz Saray'daki son günlerini geçiren ABD Başkanı Trump'ın tehlikeli gerginliklerden ve maceralardan kaçınması gerektiğini vurgulayarak, "İran, mevcut şartlarda akılsızca herhangi bir eylemin sonuçlarından ABD hükümetini sorumlu tutacaktır." uyarısında bulundu.

ABD, İRAN DESTEKLİ MİLİS GRUPLARI SUÇLADI, MİLİSLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü füze saldırısı düzenlenmişti. Washington yönetiminin suçladığı, Irak'taki İran destekli milis gruplar saldırıyla ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu "el-Alem"in dünkü haberinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin saldırının hemen ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gelerek Şii milislerin liderleriyle görüştüğü belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a ait olduğunu iddia ettiği roketlerin fotoğraflarını paylaşarak, "Tahmin edin bu roketler neredendi? İran'dan. Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentilerini duyuyoruz. İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." uyarısında bulunmuştu.

HAMANEY, IRAK'TAKİ MİLİSLERE "TRUMP GİDENE KADAR SALDIRILARI DURDURMA TALİMATI VERDİ" İDDİASI

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalacağına dair beklentiler oluşmuştu. Uluslararası medyada, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Trump'ın görev süresi sona ermeden İsrail ile İran'ı provoke edecek adımlar atabileceğine ilişkin endişelere yer verilmişti.

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesinin, 24 Kasım'da Irak'taki İran destekli silahlı milis grupların komutanlarına dayandırdığı haberinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in milis gruplara, Trump görevinden ayrılana kadar ABD'ye karşı eylemleri durdurma talimatı verdiği iddia edilmişti.