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Kan donduran olay! Hamile eşini çocuklarının gözü önünde öldürüp intihar etti

Son dakika haberi... 'de kan donduran bir olay yaşandı. isimli asker, hamile eşi 'i 3 yaşındaki kızlarının önünde vurup öldürdükten sonra, etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020
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Kan donduran olay! Hamile eşini çocuklarının gözü önünde öldürüp intihar etti

ABD Ordusu'nun Kuzey Carolina'daki bir askeri tesisinde astsubay çavuş olarak görev yapan 31 yaşındaki Keith Lewis, evde bulunan 3 yaşındaki kızlarının gözleri önünde 34 yaşındaki hamile eşi Sarah Lewis'i silahla vurdu.

Kan donduran olay! Hamile eşini çocuklarının gözü önünde öldürüp intihar etti

Lewis, ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekti. Keith Lewis olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Sarah Lewis ile karnındaki bebeği de kurtarılamadı.

Kan donduran olay! Hamile eşini çocuklarının gözü önünde öldürüp intihar etti

Olay karşısında şoke olduklarını belirten aile üyeleri, Sarah Lewis de ilk çocuğunu dünyaya getirene kadar ordu mensubu olduğunu söyledi. Sarah Lewis'in önceki evliliğinden de 2 çocuğu olduğu belirtildi.

Kan donduran olay! Hamile eşini çocuklarının gözü önünde öldürüp intihar etti

2016 yılında polisin, çiftin evinden bir iç anlaşmazlık çağrısı için haber aldığı, ancak herhangi bir suçlama yapılmadığı bildirildi .

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