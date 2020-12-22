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Son dakika: Almanya'dan korkutan Covid-19 açıklaması: Durum şu anda daha kötüye gidiyor

Son dakika haberleri... 'da bulaşıcı hastalıklarla yetkili kurum olan 'nün Başkanı , "Durum şu anda daha da kötüye gidiyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika: Almanya'dan korkutan Covid-19 açıklaması: Durum şu anda daha kötüye gidiyor

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele devam ederken 'dan salgına yönelik endişe veren açıklama geldi.

Ülkenin bulaşıcı hastalıklarla yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Lothar Wieler, başkent 'de gerçekleştirdiği basın toplantısında salgınla ilgili endişelerini dile getirdi.

"DURUM ŞU ANDA DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR"

Alman halkına çağrıda bulunan Wieler, Noel tatilinde kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Alınan önlemler ve getirilen kısıtlamalara rağmen salgının istenilen seviyeye çekilemediğini duyuran Wieler, "Durum şu anda daha da kötüye gidiyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız. Vaka sayısının azalması muhtemelen birkaç hafta alacaktır. Seyahat etmekten kaçının. Virüs, temas yoluyla yayıldığı için temastan kaçınalım. Noel'i ve yeni yıl kutlamalarını küçük aile gruplarıyla geçirelim.

Hastalık belirtisi fark eden bir an önce kendini izole etmelidir" şeklinde konuşarak yaklaşan tatil öncesi halkı uyardı.

Almanya'da son 24 saatte 19 bin 528 koronavirüs tespit edilirken, 731 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 530'a yükselirken, toplam can kaybı ise 27 bin 6 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 136 bin 700 kişinin iyileştiği Almanya'da aktif koronavirüs vaka sayısının ise 366 bin 474 olduğu açıklandı.

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