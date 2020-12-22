Son dakika: Almanya'dan korkutan Covid-19 açıklaması: Durum şu anda daha kötüye gidiyor
Son dakika haberleri... Almanya'da bulaşıcı hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Lothar Wieler, "Durum şu anda daha da kötüye gidiyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız" dedi.
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele devam ederken Almanya'dan salgına yönelik endişe veren açıklama geldi.
Ülkenin bulaşıcı hastalıklarla yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Lothar Wieler, başkent Berlin'de gerçekleştirdiği basın toplantısında salgınla ilgili endişelerini dile getirdi.
"DURUM ŞU ANDA DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR"
Alman halkına çağrıda bulunan Wieler, Noel tatilinde kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.
Alınan önlemler ve getirilen kısıtlamalara rağmen salgının istenilen seviyeye çekilemediğini duyuran Wieler, "Durum şu anda daha da kötüye gidiyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız. Vaka sayısının azalması muhtemelen birkaç hafta alacaktır. Seyahat etmekten kaçının. Virüs, temas yoluyla yayıldığı için temastan kaçınalım. Noel'i ve yeni yıl kutlamalarını küçük aile gruplarıyla geçirelim.
Hastalık belirtisi fark eden bir an önce kendini izole etmelidir" şeklinde konuşarak yaklaşan tatil öncesi halkı uyardı.
Almanya'da son 24 saatte 19 bin 528 koronavirüs tespit edilirken, 731 kişi hayatını kaybetti.