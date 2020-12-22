Son dakika: Almanya'dan korkutan Covid-19 açıklaması: Durum şu anda daha kötüye gidiyor

"DURUM ŞU ANDA DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR"

Alman halkına çağrıda bulunan Wieler, Noel tatilinde kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Alınan önlemler ve getirilen kısıtlamalara rağmen salgının istenilen seviyeye çekilemediğini duyuran Wieler, "Durum şu anda daha da kötüye gidiyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız. Vaka sayısının azalması muhtemelen birkaç hafta alacaktır. Seyahat etmekten kaçının. Virüs, temas yoluyla yayıldığı için temastan kaçınalım. Noel'i ve yeni yıl kutlamalarını küçük aile gruplarıyla geçirelim.