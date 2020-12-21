Kovid-19'un mutasyona uğramış haline İtalya'da da rastlandı!

Bu arada, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü dolayısıyla yeni bir kararname imzalayarak, İngiltere ile İtalya arasındaki uçuşları 6 Ocak'a kadar durdurdu.

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