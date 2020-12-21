21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kovid-19'un mutasyona uğramış haline İtalya'da da rastlandı!

Kovid-19'un mutasyona uğramış haline İtalya'da da rastlandı!

Son dakika haberleri... 'ya 'den gelen bir yolcuda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı türüne sahip bir hasta tespit edildi. İtalya yapılan yazılı açıklamada, Celio Askeri Polikliniği Bilimsel Departmanı'nın, kısa süre önce İngiltere'den Roma'ya gelen bir hastada yaptığı test ve tetkikler sonucunda, İngiltere'de son haftalarda tespit edilen "Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipine" rastlandığını doğruladığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL
Kovid-19'un mutasyona uğramış haline İtalya'da da rastlandı!

Söz konusu hastanın, son birkaç gün içinde 'den başkent Roma'nın Fiumicino Havaalanı'na geldiği ve bu durum nedeniyle beraberindeki kişiyle tecrit altına alındığı, temaslı oldukları kişilere de Sağlık Bakanlığının belirlediği prosedürlerin uygulandığı belirtildi.

Bu arada, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü dolayısıyla yeni bir kararname imzalayarak, İngiltere ile İtalya arasındaki uçuşları 6 Ocak'a kadar durdurdu.

THY: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika yolcuları mağdur edilmeyecek THY: İNGİLTERE, DANİMARKA, HOLLANDA VE GÜNEY AFRİKA YOLCULARI MAĞDUR EDİLMEYECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşlar durduruldu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: İNGİLTERE, DANİMARKA, HOLLANDA VE GÜNEY AFRİKA'YA UÇUŞLAR DURDURULDU
İsrail’de mutasyon paniği! İngiltere Güney Afrika ve Danimarka’dan gelen yolculara seyahat yasağı İSRAİL’DE MUTASYON PANİĞİ! İNGİLTERE GÜNEY AFRİKA VE DANİMARKA’DAN GELEN YOLCULARA SEYAHAT YASAĞI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA