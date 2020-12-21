Kovid-19'un mutasyona uğramış haline İtalya'da da rastlandı!
Son dakika haberleri... İtalya'ya İngiltere'den gelen bir yolcuda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı türüne sahip bir hasta tespit edildi. İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Celio Askeri Polikliniği Bilimsel Departmanı'nın, kısa süre önce İngiltere'den Roma'ya gelen bir hastada yaptığı test ve tetkikler sonucunda, İngiltere'de son haftalarda tespit edilen "Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipine" rastlandığını doğruladığı bildirildi.
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Bu arada, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü dolayısıyla yeni bir kararname imzalayarak, İngiltere ile İtalya arasındaki uçuşları 6 Ocak'a kadar durdurdu.