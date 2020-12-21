21 Aralık 2020, Pazartesi
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İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle Kovid-19 testi yapıldı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynaklı mutasyon riski nedeniyle, gece saatlerinde () ait uçakla 'dan 'a gelen yolculara PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular, evlerinde karantinada kalacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2020
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İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle Kovid-19 testi yapıldı

Mutasyona uğramış koronavirüs türü nedeniyle 'de bulaş hızının artmasından dolayı, 'ye İngiltere, , ve 'dan yapılan uçuş seferleri, geçici olarak durduruldu.

Karar üzerine gece saatlerinde açıklama yapan Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında, halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasını takiben, () ait tarifeli uçakla 'dan 'a gelen ve aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcuya, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.

Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular, daha sonra havalimanı içerisindeki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

Burada sağlık ekiplerince yolculardan numune alındı.

Londra'dan İstanbul'a gelen yolcuların, evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi.

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