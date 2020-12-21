Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Alexander Kagansky ölü bulundu!

45 yaşındaki bir adamın olağan şüpheli olduğunu açıklayan yetkililer, 13 yıl İskoçya'da çalışmalarını sürdüren ve 2017'den beri Rusya'daki Far Eastern Federal Üniversitesi'ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi'nde direktör olarak çalışan Kagansky'nin, ölmeden önce Kovid-19 aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

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