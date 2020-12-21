Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Alexander Kagansky ölü bulundu!
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün can kayıplarına neden olan koronavirüs salgınıyla mücadele için aşı çalışmaları sürerken Rusya'dan son dakika haberi geldi. Rusya'da koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalar sürdüren ve büyük ilerleme sağlayan 45 yaşındaki Alexander Kagansky ölü bulundu.
Rusya'da koronavirüs aşı çalışmaları yürüttüğü ifade edilen 45 yaşındaki Alexander Kagansky,ölü bulundu.
14. KATTAN DÜŞTÜ
Rusya'da Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarına katılan ve büyük ilerleme sağlayan 45 yaşındaki Alexander Kagansky, dün gece 14'üncü kattaki apartman dairesinden düşerek can verdi.
Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets'te yer alan habere göre; Alexander Kagansky'nin vücudunda bıçaklanma izlerinin bulunduğu belirtildi. St. Petersburg'da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel polis Kagansky'nin düşmeden önce evde bir kişiyle boğuştuğunu söyledi.
45 yaşındaki bir adamın olağan şüpheli olduğunu açıklayan yetkililer, 13 yıl İskoçya'da çalışmalarını sürdüren ve 2017'den beri Rusya'daki Far Eastern Federal Üniversitesi'ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi'nde direktör olarak çalışan Kagansky'nin, ölmeden önce Kovid-19 aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.