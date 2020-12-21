Filistin'de Kovid-19 ölümlerinde son durum

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 31 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 1514 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Yeni vakaların 1234'nün işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 280'inin de Gazze Şeridi'nde görüldüğünü kaydeden Keyle, 1596 kişinin ise iyileştiğini aktardı.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1287'ye, vaka sayısı da 140 bin 47'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 114 bin 16 oldu.