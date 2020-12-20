Arjantin'de valilik binası ateşe verildi!

Florencia Romano, Mendoza şehrinde kaybolduktan sonra ölü bulunmuştu. Yerel basında çıkan haberlerde, Romano'nun internet üzerinden tanıştığı 33 yaşındaki Pablo Ramn Arancibia'nın evine gittiği ve Romano'nun çığlıklarını duyan birinin 911'i aradığı ancak çağrısının polis tarafından reddedildiği belirtildi. Yapılan incelemeye göre 14 yaşındaki kızın boğazının kesildikten sonra yakılarak öldürüldüğü ifade edildi.