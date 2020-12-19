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Son dakika: Koronada yeni risk: Mutasyon sonrası daha hızlı yayılacak

hükümetinin Sağlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty,koronavirüsün sonucu ortaya çıkan yeni türünün "daha hızlı yayılabildiğini" ifade etti. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika: Koronada yeni risk: Mutasyon sonrası daha hızlı yayılacak

'nin Baş Sağlık Danışmanı yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeni biçiminin diğer formlardan daha hızlı yayılabileceğini öne sürdü. Ancak Whitty, bunun daha tehlikeli olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

ACİL ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ayrıca, yeni türün aşıları ve tedavi sürecini etkilemesinin düşünülmediğini, ancak "bunu doğrulamak için acil çalışmaların sürdüğünü" söyledi.

FARKLI MUTASYONLAR OLDU

Whitty açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirimde bulunulduğunu aktardı. Sağlık Bakanı Matthew Hancock, geçtiğimiz günlerde yeni türün farklı mutasyonları olduğunu ve ülkede vakaların en hızlı şekilde arttığı güney bölgelerinde tespit edildiğini açıklamıştı

JOHNSON'DAN BASIN TOPLANTISI

İngiltere Başbakanı Borris Johnson, İngiltere'nin güney doğusunda yeni bir türünün hızla yayılması ve artan koronavirüs vakaları nedeniyle bugün basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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