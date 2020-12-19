Son dakika: Koronada yeni risk: Mutasyon sonrası daha hızlı yayılacak

İngiltere'nin Baş Sağlık Danışmanı yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeni biçiminin diğer formlardan daha hızlı yayılabileceğini öne sürdü. Ancak Whitty, bunun daha tehlikeli olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını söyledi.