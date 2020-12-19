Son dakika: Koronada yeni risk: Mutasyon sonrası daha hızlı yayılacak
İngiltere hükümetinin Sağlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty,koronavirüsün mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türünün "daha hızlı yayılabildiğini" ifade etti. İşte detaylar...
İngiltere'nin Baş Sağlık Danışmanı yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeni biçiminin diğer formlardan daha hızlı yayılabileceğini öne sürdü. Ancak Whitty, bunun daha tehlikeli olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını söyledi.
ACİL ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ayrıca, yeni türün aşıları ve tedavi sürecini etkilemesinin düşünülmediğini, ancak "bunu doğrulamak için acil çalışmaların sürdüğünü" söyledi.
FARKLI MUTASYONLAR OLDU
Whitty açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirimde bulunulduğunu aktardı. Sağlık Bakanı Matthew Hancock, geçtiğimiz günlerde yeni türün farklı mutasyonları olduğunu ve ülkede vakaların en hızlı şekilde arttığı güney bölgelerinde tespit edildiğini açıklamıştı
JOHNSON'DAN BASIN TOPLANTISI
İngiltere Başbakanı Borris Johnson, İngiltere'nin güney doğusunda yeni bir koronavirüs türünün hızla yayılması ve artan koronavirüs vakaları nedeniyle bugün basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.