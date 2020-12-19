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Son dakika: ABD'nin Afganistan'daki hava üssüne roketli saldırı

Son dakika haberine göre 'nin 'ın başkenti Kabil yakınlarındaki en büyük hava üssü Bagram'a düzenlendi. 'dan yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Afganistan'da sivillere yönelik hava saldırılarının devam ettiği bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika: ABD'nin Afganistan'daki hava üssüne roketli saldırı

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Kalander Hil bölgesinde bir aracın içinden 5 roket mermisinin ateşlendiğini söyledi.

Saldırıda can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini aktaran Şehkar, aynı bölgede ateşlenmeye hazır bulunan 7 roket mermisinin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TALİBAN'DAN ABD'YE "SALDIRI" UYARISI
Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Afganistan'da sivillere yönelik hava saldırılarının devam ettiği bildirildi.

ABD'nin hava saldırılarını devam ettirmesinin Taliban ile ABD arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, hava saldırıları devam ettiği takdirde kendilerinin de ABD askerlerine karşı saldırılarını yeniden başlatabilecekleri kaydedildi.

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