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Taliban Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırdı: 6 yaralı

'ın Zabul vilayetinde militanlarınca düzenlenen saldırıda 6 polis yaralandı. Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, saldırının ardından başlatılan operasyonda 15 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Taliban Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırdı: 6 yaralı

Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 polis yaralandı.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Zabul'un Şahcoy ilçesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 6 polisin yaralandığını ifade eden Siyal, saldırının Taliban militanları tarafından yapıldığını belirtti.

Siyal, saldırının ardından başlatılan operasyonda 15 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

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