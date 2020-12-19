İtalya’dan son dakika Covid-19 haberi: 24 saatte 553 ölüm
Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saat içinde 16 bin 308 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, son 24 saatte 553 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığı, salgın için ayırılan yoğun bakım yataklarının 35'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 784'e düştüğünü açıkladı.
İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 176 bin 185 testten 16 bin 308'i pozitif çıktı.
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Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana yeni tip korona virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 938 bin 83'e ulaştı.
Son 24 saat içinde 553 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 68 bin 447'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, salgın için ayırılan yoğun bakım yataklarının 35'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 784'e düştüğünü açıkladı.