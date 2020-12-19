Son dakika: İngiltere'de Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 219'a ulaştığı belirtildi.