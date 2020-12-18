Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'ye tepki: Başkan Erdoğan milletin adamıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

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