18 Aralık 2020, Cuma
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'ye tepki: Başkan Erdoğan milletin adamıdır

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı "’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün ’de yaşıyor, bizde değil. , yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2020
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'ye tepki: Başkan Erdoğan milletin adamıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

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