İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'dan mesaj: ABD ile İran'a karşı birlikte çalışacağız

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Gantz'ın, bugün İsrail'e ulaşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile bir araya geldiği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de hazır bulunduğu toplantıda, İran dosyası ve Orta Doğu'daki operasyonel durumdaki son değişiklikler ve sıkıntılar ele alındı.