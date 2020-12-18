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Kuzey Kore'de akıllara durgunluk veren infaz: Kim Young-Un 100 kişinin önünde öldürttü

'den tüm dünyayı şaşkına çeviren bir haberi geldi. Balıkçı teknesinde kaptanlık ypaan Choi isimli vatandaş, hükümeti tarafından finanse edilen radyoyu dinlediği için infaz edildi. Choi Kuzey Kore yönetimi tarafından 100 balıkçının gözleri önünde vurularak öldürüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Kuzey Kore'de akıllara durgunluk veren infaz: Kim Young-Un 100 kişinin önünde öldürttü

'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asia'yı (RFA) 15 yıldır dinlediğini söylemesinin ardından edildi.

Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

100 KİŞİNİN ÖNÜNDE...

Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen RFA radyosunu 15 yıl boyunca dinlediğini itiraf edince, Kuzey Kore yönetimi tarafından 100 balıkçının önünde vurularak infaz edildi.

Güney Kore medyası tarafından servis edilen haberde, 50'den fazla gemiden oluşan bir filonun sahibi olan Choi'nin, mürettebatından birinin onu liman kenti Chongjin'deki bir üssün yetkililerine ihbar ettikten sonra gözaltına alındığını ve ardından balıkçıların önünde tek kurşunla infaz edildiği aktarıldı.

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