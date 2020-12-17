İngiltere'den gelecek olan aşının özellikleri neler?

Türkiye, Çin ve Alman ilaç firmalarından sonra İngiltere'den de Oxford Üniversitesi tarafında geliştirilen Covid-19 aşısının alımı için ön sözleşme yaptı. Peki bu aşının özellikleri neler? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında anlattı.

Türkiye, İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının alımı için ön sözleşme imzaladı. Peki bu aşının özellikleri neler? Bu soruya A Haber canlı yayınına katılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz yanıt verdi.

EN AZ YÜZDE 90 BAŞARI ORANI VAR

"Oxford'un geliştirdiği bu aşı adenovirüsün içerisine yerleştirilmiş spike proteini şeklinde hazırlanmış bunu aşının açıklanan Faz I ve Faz II sonuçları yüzde 90 etkinlik gösterdiği belirtilmiş." diyen Prof. Dr. Hasöksüz, "Rusların ürettiği Sputnik V aşısı da bu Oxford'un aşısıyla aynı sistemle üretilmiştir. Türkiye'de şu anda deneme aşamasında olan aşıların ara raporlarından çıkan sonuçlar oldukça olumlu" dedi.

AŞILAR ULUSLARARASI STANDARTLARDA İNCELENİYOR

Ülkemize gelen tüm aşıların Sağlık Bakanlığı tarafında güvenlik ve etkinlik testine tabi tutulduğunu söyleden Prof. Dr. Hasöksüz, "Her türlü incelemeler uluslararası laboratuvarlarda yapılıyor. Aşılarla ilgili herhangi bir sorun olacağına zannetmiyorum. Bakanlık aşının içeriğinde en ufak bir madde tespit ettiği zaman kullanılmasına izin vermez.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN SOSYAL MEDYADA ÇAĞRISI

Sosyal medyadaki aşı karşıtlarına tepki gösteren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mutafa Hasöksüz, salgının aşılarla sona ereceğini, vatandaşların sosyal medyadaki asılsız söylentilere inanmaması gerektiği ifade etti. Prof. Dr. Hasöksüz, daha önceki aşılarda da olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından incelenen ve onaylanan aşılara güvenilmesi konusunda vatandaşlara çağrı yaptı.