Son dakika: 5.6 büyüklüğünde deprem ile sallandılar I Dünya genelinde son depremler
Son dakika haberi...ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
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YEREL KAYNAKLAR FARKLI BÜYÜKLÜK GÖSTERDİ
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün Arequipa eyaletine bağlı Quequena'nın 6 km doğusu olduğunu ve depremin 83,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
YEREL KAYNAKLAR FARKLI BÜYÜKLÜK GÖSTERDİ
Yerel sismologlar ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Depremde mal ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.