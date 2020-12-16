Son dakika: 5.6 büyüklüğünde deprem ile sallandılar I Dünya genelinde son depremler

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün Arequipa eyaletine bağlı Quequena'nın 6 km doğusu olduğunu ve depremin 83,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

YEREL KAYNAKLAR FARKLI BÜYÜKLÜK GÖSTERDİ



Yerel sismologlar ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Depremde mal ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.