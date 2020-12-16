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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: 5.6 büyüklüğünde deprem ile sallandılar I Dünya genelinde son depremler

Son dakika: 5.6 büyüklüğünde deprem ile sallandılar I Dünya genelinde son depremler

Son dakika haberi...ABD Jeolojik (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 'da 5.6 büyüklüğünde meydana geldiği duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: 5.6 büyüklüğünde deprem ile sallandılar I Dünya genelinde son depremler

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün Arequipa eyaletine bağlı Quequena'nın 6 km doğusu olduğunu ve depremin 83,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

YEREL KAYNAKLAR FARKLI BÜYÜKLÜK GÖSTERDİ

Yerel sismologlar ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Depremde mal ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

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