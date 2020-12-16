Son dakika haberi: Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ile ilgili kritik uyarı! Aşıyı kimler yaptırmamalı? Yan etkileri neler?
Son dakika haberi... Pfizer ve BioNTech'in ürettiği corona virüs aşısının prospektüsü açıklandı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de kullanıma başlayan aşının kullanım kılavuzunda aşıya ilişkin uyarıcı bilgiler ve yan etkilerine yer verildi. İlk kez bu denli geniş çapta uygulanacak olan mRNA aşısına ilişkin kritik uyarılarda bulunuldu. Peki koronavirüs aşısının yan etkileri neler? Kimler aşıyı yaptırmamalı? Aşının insanın DNA'sının değiştirebileceği yönündeki iddialar doğru mu? Detaylar haberimizde...
Pfizer ve BioNtech taraından geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İngiltere'de geçtiğimiz günlerde kullanılmaya başlayan koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı. Koronavirüs aşısının kullanım kılavuzunda kritik uyarılarda bulunuldu. İşte son dakika haberin detayları...
KILAVUZ YAYINLADILAR
Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech isimli firması ile ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı.
İngiltere, aşının uyarıcı bilgiler ve yan etkileri ile ilgili bilgilendirmesini ilgili hastaneler ve sağlık birimlerine gönderdi. İlk kez bu denli geniş çapta uygulanacak olan mRNA aşısıyla ilgili bu uyarılar, Alman virolog Friedenmann Weber tarafından Focus Dergisi'ne değerlendirildi.
YEDİ GÜN SONRA KORUMA SAĞLAYABİLİR
Weber, "Aşı 16 yaş ve üstündekiler için uygundur. Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.
Weber'in değerlendirmesine göre aşı yaptırmaması gereken kişiler ise şu şekilde:
- Şiddetli alerjisi olanlar
- Hamileler
- Emzirenler
- Önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler
TEHLİKE OLDUĞUNA DAİR KANIT YOK ANCAK...
NPR'da yer alan habere göre, hamile insanlarda tehlike olduğuna dair yeterli kanıt olmamakla birlikte erken doğum vs gibi riskler nedeniyle mecbur kalmadıkça aşı yaptırılmaması öneriliyor.
Hamile kalmayı planlayanlar için ise, ikinci dozdan sonra 2 ay boyunca hamile kalınmaması tavsiye ediliyor, sonrasında ise herhangi bir risk olmadığı ifade ediliyor.
AŞININ YAYGIN YAN ETKİLERİ NELER?
Aşının en yaygın yan etkilerinin; baş ağrısı, yorgunluk, titreme, ateş, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı olduğu belirtildi. İngiltere ve ABD'nin onayladığı, Almanya'nın ise, bir hafta içinde onaylayacağı aşı, mRNA'larla hücrelere genetik bilgi verilmesi üzerine kurulu. Vücut bunu koruyucu bir protein üretmek için kullanıyor ve antikor oluşturuyor.
"ENDİŞE ETMEYE GEREK YOK"
Şu ana kadar bu alanda onay almış tek aşı olan BioNTech'in aşısıyla ilgili Weber, "Bu prospektüste yazılanlar pek de şaşırtıcı değil. Endişe etmeye de gerek görünmüyor. 20 yıl süren araştırmalardan sonra bir mRNA aşısının onaylanması harika bir şey. Uyarılar, yeterince test yapılmadığı içindir" ifadesini kullandı.
ABARTILI VE TEMELSİZ BULUYOR
Koronavirüsten koruyan aşının, aşılanan kişinin daha sonra enfeksiyon kapması ya da başkasına bulaştırması ihtimalini ortadan kaldırmadığı belirtiliyor. Aşının prospektüsünde ciddi riskler ve yan etkiler konusunda herhangi bir bilgi olmadığını belirten Weber, insanların DNA'sının değiştirebileceği yönündeki iddiaları ise abartılı ve temelsiz buluyor.
Aşının 16 yaşından küçüklere uygulanmasıyla ilgili Pfizer ve BioNTech'in çalışmalarının devam ettiği açıklandı.