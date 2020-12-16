16 Aralık 2020, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Bakan Koca duyurdu! 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar 'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: Bakan Koca duyurdu! 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atama sonuçlarının belli olduğunu duyurdu.

BİZE GÜÇ KATACAKLAR

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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